Нетаньяху: «У нас нет другого выхода, кроме как добиться полной победы»

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что усилия для достижения всех заявленных целей войны в секторе Газа, включая полную ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников ведутся круглосуточно, передает РИА Новости.

По его словам, у граждан Израиля есть обязательство достичь всех целей войны, а именно ликвидировать ХАМАС, вернуть всех похищенных и обеспечить гарантии того, что сектор Газа больше не будет угрозой для страны.

«У нас нет другого выхода, кроме как добиться полной победы. Даже если это займет время — мы не откажемся от этой миссии», — заявил он.

Кроме этого, премьер отметил, что Израиль никогда не забудет «ужасы 7 октября». Он напомнил, что к настоящему моменту были возвращены 110 похищенных, и власти страны намерены вернуть всех остальных домой.

«Мы заняты этим круглосуточно, в том числе и сейчас», — подчеркнул он.