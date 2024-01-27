В США рассчитывают, что Китай повлияет на Иран для прекращения атак хуситов

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Американские власти рассчитывают, что Китай окажет влияние на Иран, чтобы прекратить атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на суда в Красном море.

Об этом заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке, передает ТАСС.

«Что касается Красного моря, мы, безусловно, подчеркнули, что Иран продолжает безответственные действия, которые усиливают напряженность в регионе и нестабильность, в том числе путем поддержки атак хуситов на гражданские суда в Красном море», – сказала она.

По словам представителя, Салливан на встрече с Ван И «отметил важность того, чтобы Пекин использовал свое значительное влияние на Иран, чтобы призвать к прекращению и прекратить эти опасные действия».

«Как вы знаете, это, конечно, не первый раз, когда мы призываем Китай сыграть конструктивную роль. Пекин заявляет, что касается этого вопроса [в ходе контактов] с иранцами, и, думаю, это отражается в некоторых сообщениях СМИ. Но мы, конечно, подождем и посмотрим, какие будут результаты, прежде чем давать дальнейшие комментарии о том, насколько это эффективно, и о том, затрагивают ли они вообще этот вопрос, по нашему мнению», – уточнила представитель администрации США.