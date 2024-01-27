Литва готова наладить совместное с Украиной производство дронов

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Литва готова наладить общее с Украиной производство боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и это может произойти довольно быстро, сообщает ТАСС со ссылкой на находящегося в Киеве с визитом министра иностранных дел балтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса.

«Можно начать с производства элементов, компонентов необходимых на поле боя дронов, – приводит слова главы МИД его пресс-служба. – К этому можно приступить довольно быстро».

Как отметил на этой неделе председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, производство украинских БПЛА хотя бы частично может быть перенесено в Литву. Он напомнил, что в балтийской республике ведутся разработки по изготовлению дронов. Этим по своей инициативе занимается Союз стрелков Литвы – добровольческая военизированная организация, интегрированная в систему Минобороны.