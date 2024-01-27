США пообещала усилить армию Греции старенькими БМП и фрегатами

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Греция получит от США устаревшие БМП и фрегаты в обмен на российские вооружения, которые Вашингтон просит передать Украине, сообщает ТАСС.

При этом обещанные в виде компенсации $200 млн не достаточны для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам «Тор», «Оса», «С-300». Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.

Правительство Греции заявило, что участие в программе F-35 по закупке 20+20 современных истребителей пятого поколения, а также крупный пакет американской помощи знаменует собой значительное укрепление обороноспособности Греции, но так ли это? – задается вопросом портал. Из письма госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Кириакосу Мицотакису вытекает, что за «крупной военной бесплатной помощью» Греции стоит давление с целью отправить в Украину российские системы, имеющиеся у греческих вооруженных сил. «Давление с целью заставить Афины передать Киеву российские системы известно, а теперь США обещают дать $200 млн, чего недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО, имеющей соответствующие характеристики. И все это в то время, когда турецкие ВВС получат новые самолеты и будут располагать сотнями высокоточных ударных боеприпасов после объявленного США гигантского пакета вооружений для этой страны», – пишет портал.

Госдеп США сообщил об официальном принятии запроса Греции на поставку F-35 наряду с одновременным предоставлением очень важного пакета бесплатной военной техники из американских арсеналов, в который входят, среди прочего, четыре фрегата LCS (Littoral Combat Ship – американский корабль прибрежной зоны), два транспортных самолета С-130, 60 боевых бронированных машин, а также патрульные корабли, продолжает издание. Хотя эти вооружения могут быть отданы бесплатно, но на их модернизацию нужны деньги (и много денег, если речь идет о LCS), чтобы иметь возможность выполнять миссии, отмечает портал.