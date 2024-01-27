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Главное Мир

В Вильнюсе постепенно отказываются от русского языка

В Вильнюсе постепенно отказываются от русского языка

В школах Вильнюса с нового учебного года перестанут предлагать русский язык для изучения в качестве второго иностранного, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на вице-мэра города Арунаса Шилериса.

Решение связано с планами повысить среди учеников популярность языков стран—членов Евросоюза.

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Муниципалитет создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на один из языков Европейского союза»,— рассказал вице-премьер. На популяризацию языков стран—членов ЕС мэрия Вильнюса выделила €1 млн.

Вместо русского языка шестиклассники смогут выбрать в качестве второго языка французский, немецкий или испанский. Господин Шилерис отметил, что в рамках расширения программы мэрия обсуждает с представителями иностранных посольств возможность обменов преподавателями.

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