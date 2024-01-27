Французские фермеры собираются блокировать Париж

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Французский сельскохозяйственный профсоюз «Молодые сельхозпроизводители» намерен организовать блокаду Парижа и ближних пригородов в ночь на понедельник, заявил национальный администратор организации Максим Бюизар.

«Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дал ответы, но не в должной степени и не в соответствии масштабам мобилизации (протестного движения)», – сказал Бюизар в эфире телеканала BFMTV.

Накануне глава правительства Франции Габриэль Атталь выступил перед фермерами в животноводческом хозяйстве в небольшой коммуне в департаменте Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юго-западе страны, с которого в понедельник начались массовые выступления сельхозпроизводителей. «Мы больше не можем ждать, мы услышали вас, правительство вас поняло», – заверил он. Атталь сообщил, что правительство приняло решение о введении десяти мер, которые начнут действовать с субботы. По словам премьера, эти меры направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы.