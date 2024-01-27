Вероятность войны в Европе низкая

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В Европе нет необходимости готовиться к войне. Так вероятность начала военного конфликта в регионе прокомментировал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами представителя европейской страны попросили оценить призыв начальника Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрика Сандерса мобилизовать нацию в случае эскалации обстановки на Украине. Также Чолаку предложили прокомментировать слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятности нападения России на территорию НАТО через пять-восемь лет.