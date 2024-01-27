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Госсекретарь США предложил Греции передать Киеву вооружения в обмен на $200 млн  

Госсекретарь США предложил Греции передать Киеву вооружения в обмен на $200 млн  

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Афинам дополнительной помощи на сумму до $200 млн, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем быть заинтересованными в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния и примерной стоимости, мы можем изучить возможности для потенциального выделения дополнительных средств иностранного военного финансирования в размере до $200 млн для Греции», – говорится в письме Блинкена греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, текст которого распространила пресс-служба главы правительства.

Госдепартамент США ранее разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Как следует из заявления Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Агентство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и «не изменит базовый военный баланс» в регионе.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

 

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