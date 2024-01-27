У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Эгейском море вблизи города Измир. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям страны.

По его данным, подземный толчок зарегистрирован в 08:19 по местному времени в заливе Кушадасы. Очаг залегал на глубине 8,5 км.

По данным телеканала TRT Haber, землетрясение ощущалось во многих прибрежных районах и вызвало панику среди местных жителей. Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил в эфире, что не располагает данными о негативных последствиях подземного толчка.