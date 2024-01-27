Путин о «голой вечеринке»: Элита страны не должна формироваться из «чудиков, обнажающих гениталии» (видео)

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Президент России Владимир Путин заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», передает ТАСС.

«Мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать. <…> Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — сказал Путин.