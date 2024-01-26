В ВОЗ отвергли обвинения в сговоре с ХАМАС

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Обвинения, направленные в адрес ВОЗ, о «сговоре» с движением ХАМАС могут принести вред сотрудникам организации.

Об этом написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в X.

«ВОЗ отвергают обвинения Израиля, прозвучавшие на вчерашнем заседании Исполнительного совета, в которых говорилось, что ВОЗ находится в «сговоре» с ХАМАС и «закрывает глаза» на страдания заложников, удерживаемых в секторе Газа. Такие ложные заявления вредны и могут поставить под угрозу наших сотрудников, которые рискуют своей жизнью, обслуживая уязвимые слои населения. Как учреждение Организации Объединенных Наций ВОЗ беспристрастна и работает ради здоровья и благополучия всех людей», – говорится в сообщении.