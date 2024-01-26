В Казахстане вводят ДНК-тесты для определения национальности репатриантов

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Этнические казахи, вернувшиеся в Казахстан, смогут пройти генетическую экспертизу, если у них в паспорте не указана национальность, сообщил председатель Комитета по миграции минтруда и соцзащиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев, сообщает Tengrinews.kz.

Подтверждение национальности необходимо для получения статуса кандаса.

Кандасы — этнические казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран, а также ряда других стран Азии. Для получения статуса кандаса необходимо подать заявление в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо Государственную корпорацию.

Решение о присвоении репатрианту статуса кандаса принимает специальная комиссия при акимате (региональный орган исполнительной власти в Казахстане).

«Комиссия будет коллегиально рассматривать заявление отдельного гражданина, к примеру, который не может подтвердить свою национальность, и коллегиально будет решаться, можно ли ему дать разрешение на получение статуса кандаса»,— сказал господин Ертаев.

По словам Аскарбека Ертаева, подтверждать национальность кандасов будут в том числе за счет результатов генетической экспертизы. «В случае, если даже у комиссии сомнения возникают, то нашими правилами предусматривается, что мы направляем человека на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности»,— пояснил он.

По данным минтруда, в 2023 году статус кандаса получили 21 325 этнических казахов. Всего с 1991 года в страну вернулись 1,13 млн этнических казахов. Большинство из репатриантов проживали ранее в Узбекистане, Китае и Монголии.