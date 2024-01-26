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В ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами для передачи Украине

В ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами для передачи Украине

Правительство Германии не подтвердило сообщения об обсуждении с Великобританией и другими странами – партнерами по НАТО так называемого кругового обмена дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Киев получит взамен британские системы Storm Shadow, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Нет, я не могу это подтвердить», – сказала Хофман, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не знает о предложении Лондона совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами. Ракеты Taurus, по мнению министра, значительно превосходят Storm Shadow. Глава Минобороны ФРГ в очередной раз подчеркнул, что вопрос поставки Taurus Киеву требует тщательного рассмотрения. Пока, по его словам, ничего нового здесь не появилось.

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщала, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. По данным издания, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает его. Для Шольца сделка с Великобританией стала бы возможностью решить актуальную проблему споров вокруг Taurus, которые уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину, говорится в статье.

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