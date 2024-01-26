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До 2030 года Молдова может войти в Евросоюз

До 2030 года Молдова может войти в Евросоюз

Молдова может присоединиться к Евросоюзу (ЕС) до 2030 года благодаря деятельности президента страны Майи Санду, сообщает РИА Новости.

Достижимыми цели Кишинева назвал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Майя Санду заслуживает всей нашей признательности, она замечательный лидер в очень трудных условиях. Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдовы в ЕС к 2030 году. Это достижимо», — сказал Джоанэ.

Замгенсека НАТО выразил надежду, что граждане республики после вступления в ЕС смогут избавиться от «географического проклятья» и выйти из сфер чужого влияния.

Ранее Санду начала серию консультаций с экспертами, журналистами и лидерами общественного мнения по вопросу референдума о вступлении республики в ЕС. В Кишиневе поставили цель войти в объединение до 2030 года.

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