Подан иск по обвинению в сексуальном насилии против нью-йоркского музея

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Художник Джон Бонафеде подал в суд на нью-йоркский музей современного искусства. Он обвиняет MoMA в том, что учреждение не смогло предотвратить сексуальные домогательства к нему со стороны посетителей во время ретроспективной выставки Марины Абрамович «Художник присутствует», представленной в 2010 году.

Бонафеде был перформером в работе «Imponderabilia», в которой два полностью обнаженных человека стоят в дверном проеме, через который посетители проходили в галерею. Художник говорит, что семь раз подвергся сексуальному насилию со стороны пяти посетителей, в основном мужчин, в том числе корпоративного члена музея, который позже был исключен.

По словам Бонафеде, в MoMA «знали об этом, но не предприняли мер, чтобы предотвратить такие случаи».