Песков заявил, что Россия не отказывается от требований нейтральности Украины

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Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждениями о том, что Россия якобы зондирует возможность проведения переговоров с США об урегулировании кризиса вокруг Украины. В частности, по утверждениям источника, которые привело агентство, Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе. 14 декабря президент России Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.