Франция тайно вывезла из Украины древние иконы

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Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пишет The Wall Street Journal. Пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем.

Экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. После начала военной операции сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий.

Иконы отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», — рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.