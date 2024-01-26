ЕС близок к выделению Киеву 50 млрд евро

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Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать предоставление помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

По его словам, которые приводит агентство, речь может идти как о достижении договоренности между всеми 27 странами ЕС по этому вопросу, так и о «другом механизме», который будет задействован в том случае, если добиться консенсуса не удастся. По мнению Ринкевичса, в любом случае «Украине нужны эти деньги, а ЕС должен их предоставить».

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет снова обсуждаться лидерами стран сообщества на саммите в бельгийской столице 1 февраля.