Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей |
Амирбеков: Мусульмане, иудеи и христиане живут в Азербайджане как одна семья |
Союзники или предатели? Почему делегации Украины, Грузии и Молдовы отказались принимать участие в голосовании в ПАСЕ |
Главное Мир

ЕС близок к выделению Киеву 50 млрд евро

ЕС близок к выделению Киеву 50 млрд евро

Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать предоставление помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

По его словам, которые приводит агентство, речь может идти как о достижении договоренности между всеми 27 странами ЕС по этому вопросу, так и о «другом механизме», который будет задействован в том случае, если добиться консенсуса не удастся. По мнению Ринкевичса, в любом случае «Украине нужны эти деньги, а ЕС должен их предоставить».

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет снова обсуждаться лидерами стран сообщества на саммите в бельгийской столице 1 февраля.

Теги:
Из этой рубрики
В Польше опасаются тотального контроля со стороны Германии
Мир

В Польше опасаются тотального контроля со стороны Германии

2024/01/26, 18:00
Между Эфиопией и Сомали дипломатический накал страстей из-за порта
Мир

Между Эфиопией и Сомали дипломатический накал страстей из-за порта

2024/01/26, 17:40
Суд ООН принял промежуточное решение по сектору Газа
Мир

Суд ООН принял промежуточное решение по сектору Газа

2024/01/26, 17:31
В Казахстане вводят ДНК-тесты для определения национальности репатриантов
Мир

В Казахстане вводят ДНК-тесты для определения национальности репатриантов

2024/01/26, 17:03
В ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами для передачи Украине
Мир

В ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами для передачи Украине

2024/01/26, 16:44
Экс-чиновники Минобороны Украины закупали некачественную амуницию для ВСУ
Мир

Экс-чиновники Минобороны Украины закупали некачественную амуницию для ВСУ

2024/01/26, 16:25
До 2030 года Молдова может войти в Евросоюз
Мир

До 2030 года Молдова может войти в Евросоюз

2024/01/26, 16:04
Король Великобритании Карл III госпитализирован
Мир

Король Великобритании Карл III госпитализирован

2024/01/26, 15:55
Подан иск по обвинению в сексуальном насилии против нью-йоркского музея
Мир

Подан иск по обвинению в сексуальном насилии против нью-йоркского музея

2024/01/26, 15:48