Иранцы опровергли сообщение The Wall Street Journal

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Иранское агентство IRNA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел страны опровергло сообщение американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Тегеран получал предупреждение от Вашингтона о готовящемся теракте в Кермане, сообщает газета Коммерсант.

По информации WSJ, власти США отправили его заранее.

В службах безопасности Ирана в ответ на материал WSJ сказали, что, если сообщение и было отправлено, это было сделано с целью защититься от возможного ответа.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США «стоят за организацией теракта».

WSJ 25 января со ссылкой на источники сообщила, что США предупреждали Иран о том, что «Исламское государство» готовит теракты в Кермане. Как пишет газета, Тегеран получил сообщение заранее. Вашингтону не давали обратной связи, и там не знают, почему взрывы на кладбище не удалось предотвратить.

3 января на кладбище в Кермане произошло несколько взрывов, в результате которых погибли 84 человека. В это время там проходила церемония, посвященная памяти иранского генерал-майора Касема Сулеймани. Ответственность за организацию теракта взяло на себя «Исламское государство».