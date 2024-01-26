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Пакистан проводит военные учения в Аравийском море

Пакистан проводит военные учения в Аравийском море

Военно-морские силы Пакистана начали крупномасштабные маневры Sea Spark 2024 («Морская искра 2024») в Аравийском море для оценки боеготовности и стратегических возможностей, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление общественных связей (ISPR) министерства обороны исламской республики.

Учения включают применение всех сил и средств ВМС, Агентства морской безопасности, сил специального назначения и морской пехоты.

Планом маневров предусмотрены артиллерийские стрельбы, операции против надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также отработка высадки морского десанта.

Учения Sea Spark 2024 будут способствовать совершенствованию боевого взаимодействия ВМС, ВВС и сухопутных сил Пакистана в целях укрепления регионального мира и безопасности, говорится в пресс-релизе ISPR.

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