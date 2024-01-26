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Главное Мир

Уничтожить ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство Франции?

Уничтожить ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство Франции?

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза и уничтожить  это сообщество, чтобы спасти сельское хозяйство республики, на фоне стремления Еврокомиссии (ЕК) принять соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»).

По словам политика, который высказал свое мнение в X (ранее Twitter), Еврокомиссия совершила огромную провокацию в самый разгар протестов фермеров во Франции. Намерение ЕК ускорить принятие соглашения о свободной торговле с «Меркосур» погубит сельское хозяйство Франции, подчеркнул Филиппо.

«Уничтожим Евросоюз, до того как он уничтожит нас!», – написал французский политик, добавив, что Франции необходимо выйти из ЕС.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

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