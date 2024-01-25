Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине

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Будапешт откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Киеву в размере €5 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на представителя Венгрии на встрече послов ЕС

Как пишет издание, это откроет путь к реорганизации механизма, который обеспечит стабильные поставки оружия Киеву.

Несмотря на это Венгрия продолжает блокировать выделение последнего транша из Европейского фонда мира в размере €500 млн. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что рассмотрит возможность выделения средств после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в понедельник 29 января.