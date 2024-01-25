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Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине

Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине

Будапешт откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Киеву в размере €5 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на представителя Венгрии на встрече послов ЕС

Как пишет издание, это откроет путь к реорганизации механизма, который обеспечит стабильные поставки оружия Киеву.

Несмотря на это Венгрия продолжает блокировать выделение последнего транша из Европейского фонда мира в размере €500 млн. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что рассмотрит возможность выделения средств после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в понедельник 29 января.

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