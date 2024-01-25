Товмасян: Граждане Азербайджана и Турции могут покупать недвижимость в Армении

206 Просмотров

Глава комитета кадастра Армении Сурен Товмасян ответил на вопрос журналиста, могут ли иностранные граждане, в частности из Азербайджана и Турции, приобретать недвижимость в Армении.

«В Республике Армения на приобретение недвижимости есть ограничение только по части приобретения сельскохозяйственных земель. Граждане других стран не могут приобретать в Армении земли сельскохозяйственного назначения, могут приобретать зарегистрированные тут юрлица. Во всей остальных случаях процедура та же самая», – отметил он.