Союзники или предатели? Почему делегации Украины, Грузии и Молдовы отказались принимать участие в голосовании в ПАСЕ |
Германия готовит первый со времен холодной войны план обороны |
США готовы обсудить с Ираком вывод войск |
Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине |
Аналитики назвали страну, ставшую новой «целью» Путина |
Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна |
… А нам все равно |
Хуситы ударили по военным кораблям США и добились попадания |
В Конгресс поступил запрос на поставку Турции партии F-16 на $20 млрд |
Главное Мир

Politico: ЕС пока не готов к войне с Россией

Politico: ЕС пока не готов к войне с Россией

Евросоюз не обладает необходимым оборонным потенциалом, чтобы самостоятельно противостоять России без поддержки со стороны США в случае потенциального вооруженного конфликта, сообщает европейская версия газеты Politico.

«Европа не только не готова к войне , она и не готовится к ней», – приводит издание слова эксперта Германского общества внешней политики Беньямина Таллиса. Его мнение разделяет бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. «У европейцев нет возможности защищаться», – сказал он Politico.

Газета поясняет, что с момента окончания холодной войны численность вооруженных сил в странах ЕС сократилась в 2,5 раза, с 3,4 млн военнослужащих в 1989 году до 1,3 млн в 2022 году. Кроме того, некоторые страны перешли с формата обязательной срочной службы на службу в армии по контракту. В результате, например, бельгийским военным настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам «придется бросаться камнями через несколько часов» в случае начала любого интенсивного конфликта из-за нехватки боеприпасов, указывает Politico со ссылкой на генерала-лейтенанта бельгийских вооруженных сил в отставке Марка Тиса.

Без поддержки со стороны США Европа не способна оказать сопротивление России в случае потенциального вооруженного конфликта, заключает издание. Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении снизить уровень поддержки со стороны Вашингтона в адрес европейских союзников по НАТО «вызывают тревогу среди чиновников» стран сообщества.

Теги:
Из этой рубрики
Германия готовит первый со времен холодной войны план обороны
Мир

Германия готовит первый со времен холодной войны план обороны

2024/01/25, 19:08
Землетрясение в Малатье (видео)
Мир

Землетрясение в Малатье (видео)

2024/01/25, 19:01
США готовы обсудить с Ираком вывод войск
Мир

США готовы обсудить с Ираком вывод войск

2024/01/25, 18:49
Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине
Мир

Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине

2024/01/25, 18:01
В России институтский диплом уже не столь важен
Мир

В России институтский диплом уже не столь важен

2024/01/25, 18:00
Товмасян: Граждане Азербайджана и Турции могут покупать недвижимость в Армении
Мир

Товмасян: Граждане Азербайджана и Турции могут покупать недвижимость в Армении

2024/01/25, 17:50
Макрон стал «правым»
Мир

Макрон стал «правым»

2024/01/25, 17:26
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
Мир

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

2024/01/25, 17:21
Politico: ЕС пока не готов к войне с Россией
Мир

Politico: ЕС пока не готов к войне с Россией

2024/01/25, 17:18