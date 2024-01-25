Politico: ЕС пока не готов к войне с Россией

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Евросоюз не обладает необходимым оборонным потенциалом, чтобы самостоятельно противостоять России без поддержки со стороны США в случае потенциального вооруженного конфликта, сообщает европейская версия газеты Politico.

«Европа не только не готова к войне , она и не готовится к ней», – приводит издание слова эксперта Германского общества внешней политики Беньямина Таллиса. Его мнение разделяет бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. «У европейцев нет возможности защищаться», – сказал он Politico.

Газета поясняет, что с момента окончания холодной войны численность вооруженных сил в странах ЕС сократилась в 2,5 раза, с 3,4 млн военнослужащих в 1989 году до 1,3 млн в 2022 году. Кроме того, некоторые страны перешли с формата обязательной срочной службы на службу в армии по контракту. В результате, например, бельгийским военным настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам «придется бросаться камнями через несколько часов» в случае начала любого интенсивного конфликта из-за нехватки боеприпасов, указывает Politico со ссылкой на генерала-лейтенанта бельгийских вооруженных сил в отставке Марка Тиса.

Без поддержки со стороны США Европа не способна оказать сопротивление России в случае потенциального вооруженного конфликта, заключает издание. Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении снизить уровень поддержки со стороны Вашингтона в адрес европейских союзников по НАТО «вызывают тревогу среди чиновников» стран сообщества.