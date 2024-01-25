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Шольц тайно надеется на победу Трампа

Шольц тайно надеется на победу Трампа

Немецкий политический эксперт Вернер Патцельт высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку немецкому лидеру необходим «образ врага». Его слова приводит Bild.

По словам Патцельта, чем хуже Трамп будет настроен к Европе, тем более будет востребован будет опытный Шольц.

«Во внутренней политике «образ врага» в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ», — считает Патцельт.

Эксперт отметил, что возвращение Трампа на пост президента США может принести политические очки и главе минобороны ФРГ Борису Писториусу, который укрепит образ защитника Европы.

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