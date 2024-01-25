Шольц тайно надеется на победу Трампа

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Немецкий политический эксперт Вернер Патцельт высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку немецкому лидеру необходим «образ врага». Его слова приводит Bild.

По словам Патцельта, чем хуже Трамп будет настроен к Европе, тем более будет востребован будет опытный Шольц.

«Во внутренней политике «образ врага» в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ», — считает Патцельт.

Эксперт отметил, что возвращение Трампа на пост президента США может принести политические очки и главе минобороны ФРГ Борису Писториусу, который укрепит образ защитника Европы.