КНДР сообщила о проведении первых испытаний крылатой ракеты нового типа

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31».

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на пресс-службу Главного управления ракетостроения страны.

«Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается в материале, новая ракета пока находится на стадии разработки, а прошедшие тестирования проводились в целях «беспрерывного процесса обновления систем вооружений» Северной Кореи.

«Запуск <…> не имеет никакого отношения к ситуации в регионе», — сказано в публикации.