Лавров обвинил Запад в «заманивании» Азербайджана и Армении

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Запад решил, что роль РФ в урегулировании между Азербайджаном и Арменией неправильна и пытаются «заманивать» их в Брюссель, Париж и Вашингтон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

«Лично президент [России Владимир] Путин сыграл решающую роль в том, как удалось остановить войну в ноябре 2020 года и в том, как согласовали несколько трехсторонних документов на высшем уровне армяно-азербайджано-российских, в которых определены ключевые параметры урегулирования, в том числе вопросы делимитации границы, разблокирования торговых и транспортных маршрутов и подписания мирного договора», – отметил он.

«В последнее время мы видим, как уже после достижения этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что России удается достигать прогресса на этом направлении, и они стали заманивать армян, азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу», – добавил министр.