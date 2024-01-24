Отказал двигатель у самолета с пассажирами на борту

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У воздушного судна южноамериканской авиакомпании LATAM Airlines во время полета отказал двигатель в воздухе, сообщает AviationSource News. На борту находились пассажиры.

Рейс авиакомпании LATAM Airlines, направлявшийся в Майами из Лимы, был вынужден отклониться от курса и приземлиться в Чиклайо (Перу) из-за проблем с двигателем.

Самолет совершил посадку без происшествий. Воздушное судно встретили аварийные службы. Отмечается, что после посадки пассажиров держали на борту лайнера по меньшей мере четыре часа.