Правительство Греции намерено разрешить однополые браки

104 Просмотров

Греческое правительство вскоре внесет в парламент законопроект о браках однополых пар. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступление которого транслировалось на телеканале ERT-news.

По словам премьера, законопроект о равенстве в гражданском браке, который уже ранее обсуждался с депутатами от правящей правоцентристской партии «Новая демократия», является «важным шагом, направленным на достижение равенства всех граждан». «Он прежде всего направлен на защиту детей, которые уже живут с родителями одного пола. Эти дети должны иметь те же права, что и все остальные дети. Хочу напомнить, что мы говорим о том, что уже существует в 36 странах на 5 континентах, но, кажется, нигде не нанесло ущерба социальной сплоченности и гармонии в правительственных кругах. И я также хочу выразить удовлетворение тем, что все это время эта реформа обсуждалась в греческом обществе трезво и без крайностей», – сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что в этом диалоге были услышаны все мнения, которые он уважает. «Были услышаны и голоса, которых не слышали до сегодняшнего дня, в основном однополых родителей, которые наконец смогут спать спокойно по ночам, свободные от страха, что, если с кем-то из них что-то случится, их ребенок не будет передан в детское учреждение, а останется у другого родителя», – заявил он. «И также очень важно, что в контексте этого публичного диалога было объяснено, я полагаю, подробно, что законопроект не предусматривает: он не меняет нынешние ограничения суррогатного материнства, не распространяет его на однополые пары и исключает введение понятий [в замену отца и матери] «родитель-1» и «родитель-2». Потому что – я хочу это подчеркнуть – Греция не станет лабораторией политики, которая применяется лишь в нескольких странах мира», – подчеркнул глава правительства.

Проект о браках однополых пар будет в ближайшие дни внесен в парламент с расчетом принять его в первой половине февраля.