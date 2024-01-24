В Boeing призвали лучше закручивать болты на деталях самолетов

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В компании Boeing призвали поставщиков деталей лучше затягивать болты, в том числе используя специальные инструменты для калибровки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инструкцию американской компании.

«Убедитесь, что рабочие инструкции не допускают ошибок, а качество постоянно контролируется, особенно требования к затяжке», — говорится в документе.

До этого генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью телеканалу CBS News заявил, что во многих самолетах Boeing выявлено массовое ослабление болтов. По информации телеканала, это первые заявления Миникуччи после инцидента с лайнером Boeing 737 MAX 9, у которого в воздухе оторвало дверь.

По словам гендиректора авиакомпании, эксперты провели исследование техники Boeing и выяснили, что у многих образцов не были закреплены некоторые детали из-за слабо закрученных болтов.