Российская МТС продала свой бизнес в Армении

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МТС закрыла сделку по продаже 100% акций своей дочерней компании в Армении ЗАО «МТС Армения» компании Fedilco Group Limited, зарегистрированной на Кипре, говорится в сообщении МТС.

«ПАО «МТС» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр)», – сказано в сообщении.

Кроме этого, в периметр сделки вошла дочерняя компания «МТС Армения» ЗАО «МобиДрам» – это платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении.