Кулеба заявил, что КНДР является более эффективным партнером России, чем друзья Украины

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Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов, одна из причин – помощь с Северной Кореи.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, КНДР является более эффективным партнером для России, чем украинские союзники.

«Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего», – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что западным партнерам стоит прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

«Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть», – отметил он.