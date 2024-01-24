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Кулеба заявил, что КНДР является более эффективным партнером России, чем друзья Украины

Кулеба заявил, что КНДР является более эффективным партнером России, чем друзья Украины

Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов, одна из причин – помощь с Северной Кореи.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, КНДР является более эффективным партнером для России, чем украинские союзники.

«Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего», – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что западным партнерам стоит прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

«Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть», – отметил он.

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