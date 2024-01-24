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Госдеп: продажа США Турции F-16 зависит от одобрения заявки Швеции в НАТО

Госдеп: продажа США Турции F-16 зависит от одобрения заявки Швеции в НАТО

Одобрение Турцией протокола о вступлении Швеции в НАТО является для части Конгресса США важным фактором для разрешения продать Анкаре самолеты F-16.

Такой комментарий турецкому телеканалу TRT дал Госдепартамент.

«Президент США Джо Байден давно дал понять, что поддерживает модернизацию турецкого парка F-16, которая является вкладом в оперативную совместимость с НАТО. Конгрессу принадлежит ключевая роль в продажах вооружения [за рубеж]. Некоторые члены Конгресса публично заявили, что для поддержки продажи Турции F-16 важно, чтобы она одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО», – сообщили телеканалу в ведомстве.

В Госдепе приветствовали решение турецкого парламента одобрить шведский протокол.

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