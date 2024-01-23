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В Баку на ж/д станции произошла цепная авария (фото)

В Баку на ж/д станции произошла цепная авария (фото)

В Баку на железнодорожной станции произошла цепная авария.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сегодня около 10:15 в тупике ж/д станции Ахмедлы грузовой поезд зацепил припаркованный слишком близко к рельсам автомобиль с государственным номерным знаком 99-FJ-595. В результате были задеты еще 7 автомобилей.

В результате инцидента никто не пострадал.

АЖД еще раз доводит до сведения водителей транспортных средств, что при парковке вблизи железнодорожных путей следует соблюдать дистанцию ​​не менее 3 метров!.

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