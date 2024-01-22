Боррель заявил, что план Израиля по сектору Газа не работает

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Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что план Израиля по ликвидации радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа не работает. Его слова приводит Reuters.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен продолжить усилия по поиску решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств, несмотря на позицию Израиля в этом вопросе.

«Какие еще решения они имеют в виду? Заставить всех палестинцев уйти? Ликвидировать их всех?.. …То, как они уничтожают ХАМАС, не является правильным способом. Они скрепляют ненависть на поколения», — сказал Боррель, комментируя заявления Нетаньяху о необходимости полного уничтожения радикальной группировки.