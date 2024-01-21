Елена Зеленская поделилась произошедшими с мужем изменениями

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Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменился ее супруг за время войны. Об этом сообщает «Униан».

Она отметила, что у Владимира Зеленского обострились некоторые черты характера, а также он стал более сентиментальным.

«Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными – это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны всегда и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны – они очень важны.

Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой безделушкой, которая связана с детьми. Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был», – подчеркнула супруга президента.