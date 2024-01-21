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В Баку ожидается мокрый снег

В Баку ожидается мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 января прогнозируется мокрый снег, в регионах Азербайджана выпадет снег. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня в целом без осадков, однако со второй половины дня ожидаются осадки, к ночи местами выпадет мокрый снег. В некоторых частях полуострова северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью и днем ​​составит 3-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 772 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.

Отмечается, что 22 января на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер, что в целом неблагоприятно для метеозависимых людей.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами выпадет снег, кое-где интенсивного характера. Временами будет туман, в отдельных местах западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от -1° до +4°, днем ​4–9° тепла, в горах ночью 2–7° мороза, днем ​​от -2° до +3°С.

Из-за нестабильной погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Согласно информации, 22 января в связи с нестабильной, дождливой и туманной погодой на территории страны прогнозируется снижение дальности видимости на некоторых автомагистралях до 500-1 000 метров.

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