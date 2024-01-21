В афганских горах рухнул частный самолет (обновлено, видео)

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12:20 Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит «Атлетик групп», на борту находились шесть человек, сообщает Росавиация. Двое россиян были на борту частного самолета.

Причиной крушения стала техническая неисправность, предварительно, отказ двух двигателей.

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12:00 Частный самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, летел из Индии в Россию через Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В сообщении отмечается, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. Находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном, самолёт перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.

Ведомство отмечает, что по предварительным данным, на борту самолета находились 6 человек: четыре члена экипажа и два пассажира.



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11:53 Пассажирский самолёт индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Об этом в соцсетях сообщило агентство Pajhwok.

«В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горных районах Бадахшана», — говорится в публикации.

Подробности происшествия пока не уточняются. Предварительно известно, что лайнер направлялся в Москву.

По некоторым данным, самолёт разбился по причине технической неисправности у горы Топхане в районе Зебак. Борт отклонился от первоначального курса. На место крушения направлена группа для расследования катастрофы.