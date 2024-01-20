Посол Грузии возложил цветы к могилам шехидов (фото)

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Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе вместе с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, и сотрудниками посольства Грузии почтили память жертв кровавой трагедии, совершенной советскими вооруженными силами в Баку 20 января 1990 года.

Об этом говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

«Руководители дипломатических представительств возложили цветы к могилам шехидов на Аллее шехидов, погибших за Родину. 20 Января вошло в новейшую историю азербайджанского народа как одна из самых трагических дат», – говорится в публикации.

