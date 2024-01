Тойво Клаар ждет выборов в Азербайджане

Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар завершил свой двухдневный визит в Армению.

«Я подчеркнул постоянную поддержку ЕС достижению всеобъемлющего мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Меня воодушевили содержательные двусторонние контакты между Баку и Ереваном, и я с нетерпением жду возможности полностью возобновить взаимодействие с азербайджанской стороной после выборов», – говорится в публикации Клаара в соцсети Х.

