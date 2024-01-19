В Молдове пройдет референдум о вступлении в ЕС

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Осенью 2024 года в Молдове пройдет референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) вместе с президентскими выборами.

Об этом сообщил спикер молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире TVR-Moldova.

«Мы обсудим с центральной избирательной комиссией дату проведения президентских выборов, это [голосование] произойдет до конца 2024 года — в октябре-ноябре», — сказал Гросу, уточнив, что референдум будет проведен в этот же день.

«Мы проведем дискуссии на этот счет со всеми проевропейскими партиями. Пока не могу сказать, в каком формате это будет», — заключил он.