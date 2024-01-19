Пакистан прищемил хвост иранскому «льву»

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Нынешнюю ситуацию вокруг Ирана и Пакистана, когда стороны обменялись ракетными ударами, можно назвать подвешенной. И сейчас все ждут развития события. Ударит ли Иран вновь по Пакистану или решит ли Пакистан еще раз проучить Иран в ответ на неожиданную атаку, и усилить тем самым ответные действия? Это вопросы, которыми сегодня задается весь мировой политический бомонд. И совершенно естественно, что перед Азербайджаном подобные вопросы не стоят.

Нашей общественности все предельно ясно: одно государство под видом борьбы с терроризмом совершило агрессию против другого. Что это, если не террор на государственном уровне? И именно поэтому в Пакистане были буквально поражены такими весьма непонятными и далекими от дипломатии действиями Ирана. Того самого Ирана, говоря о котором, горе-аналитики утверждают, что эта страна обладает двухтысячелетней историей дипломатии.

Если оно действительно так, то сегодня мы стали свидетелями того, как эта дипломатия вырождается и на первый план выходят ракеты. Видимо, эту тактику Иран перенял от США, с которым обменивается ракетными ударами по принципу «договорняк» и «взаимное предупреждение». Как иначе назвать удары Ирана по американским базам в Сирии или Ираке, когда с американской стороны не страдает ни один солдат? Даже когда генерал Сулеймани был убит в январе 2020 года в результате точного авиаудара ВВС США, Иран якобы нанес ответный удар по американской базе и, как сообщили сами американцы, все завершилось легким сотрясением мозга у более чем 100 военнослужащих США. Разве не смешно? Понятно, что аналогичные удары «по договорняку» Иран наносит по базам США и сегодня.

Только вот Пакистан – это вовсе не США, в плане терпимости к подобным проявлениям агрессии. В ответ иранцы получили такой же силы массированный удар, в результате которого погибло примерно столько же людей. Однако, несомненно, Пакистан не ставил перед собой цель уничтожить как можно больше людей в Иране. В противном случае был бы задействован ядерный потенциал страны. Все намного проще. Агрессору надо было по факту показать, что вооруженные силы Пакистана способны адекватно ответить, ее ракеты настолько же смертоносны, а меткость людей, нацеливающих эти снаряды, ничуть не хуже тех, что сидят в Иране. В некотором роде это была желтая карточка, которую Пакистан показал Ирану.

Интересна также позиция Ирана и Пакистана по отношению к Азербайджану. Иран, в котором по оценке зарубежных аналитиков, примерно 40% населения – это азербайджанцы, который является мусульманской страной, якобы ратует за мусульманские ценности в мире, и пытается показать себя в качестве единственного и истинного их хранителя, совершенно никак не отреагировал, когда Азербайджан освободив свои территории от армянской агрессии, продемонстрировал всему миру акты вандализма, совершенного армянами. Почему-то иранские муллы упорно молчали, когда демонстрировались кадры со свиньями в мечетях Шуши и Агдама. Наоборот, Иран всегда заявлял, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность агрессора – Армению. Не это ли политика двойных стандартов? Да, но только, если уж очень мягко подойти к позиции иранской стороны к данному вопросу.

В тоже время всем известно, какую поддержку оказал Азербайджану Пакистан до, во время и после карабахской войны. Пакистанские братья выходили на массовые митинги и демонстрации и громко заявляли всему миру о поддержке позиции нашей страны. Их сердца бились вместе с сердцами граждан Азербайджана, с нашими воинами, защитниками Карабаха.

А как уже после Карабахской войны повели себя Иран и Пакистан? Сразу по окончании военных действий Иран подтянул в азербайджанской границе войска и стал демонстративно проводить военные учения. Кого они собирались этим самым напугать? Что хотели сказать Азербайджану, нацелив через реку Араз пушки? А Пакистан, наоборот, проявил полную солидарность с Азербайджаном, радуясь вместе с нами факту освобождения земель, Победе. Пакистан не признает Армению в качестве полноценного государства до сих пор. Такой и должна быть поддержка братской страны.

Но если бы только это. Уже после войны Иран не отказался от воинственной риторики, и дошло до того, что на азербайджанское посольство в Тегеране было организовано вооруженное нападение, квалифицированное нами как теракт. Но иранская страна отнесла это преступление к разряду бытовых. Какие только слова не использовались руководством Ирана, чтобы придать дипломатическому скандалу, образовавшемуся после теракта, статус рядового недоразумения. И то, что в Иране по факту нападения на наше посольство до сих пор никто не наказан, хотя они и заявили МИД Азербайджана о том, что поставят нас в известность, когда начнется судебный процесс над обвиняемым, свидетельствует о многом, и, в частности о том, что власти Ирана и были организаторами того нападения.

Ведь мы говорим о том Иране, когда даже за гораздо мелку провинность людей наказывают куда жестче, вплоть до публичного лишения жизни. А тут речь идет о вооруженном нападении на сотрудников диппредставительства Азербайджана, со всеми вытекающими их этого последствиями. И никому – ничего.

И знаете, что странно? Азербайджан всегда адекватно отвечал на угрозы из Ирана. До ракетных ударов между нами не доходило, но эта страна все больше чувствует свою безнаказанность. И то, что Пакистан призвал Иран не нагнетать ситуацию, свидетельствует лишь о том, что ядерная держава не хочет в полную силу демонстрировать свою мощь, чтобы показать, что именно она может сделать с зарвавшимся Ираном. Пакистан призывает Иран одуматься, ведь последствия могут быть очень плачевными.

Саттар Абубекиров