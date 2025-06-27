Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в узком составе во Дворце независимости в Минске. Помимо российского лидера и хозяина саммита — президента Беларуси Александра Лукашенко, в заседании участвуют президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к встрече по видеосвязи

Как анонсировал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, на встрече в узком составе лидеры стран ЕАЭС смогут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений своих стран. Затем, после доклада главы коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, ожидается свободная дискуссия.

После заседания в узком составе ожидается встреча уже в расширенном составе, к которой присоединятся представители государств-наблюдателей — Кубы и Узбекистана, — а также стран-гостей — Монголии и ОАЭ.