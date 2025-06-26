В районе аэропорта Актау открылся памятник в честь членов экипажа самолета AZAL, который потерпел крушение в декабре 2024 года.

Согласно информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, монумент посвящен национальным героям Азербайджана — пилоту Александру Кальянинову и старшей бортпроводнице Хокуме Алиевой, уточняет «Вестник Кавказа».

В церемонии открытия памятника приняли участие родственники жертв трагедии, представители авиационной сферы и местной общественности. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.