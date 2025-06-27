Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь, сообщает Reuters. По его словам, вскоре ожидается заключение соглашения с Индией.

Об этом президент поведал в ходе выступления на мероприятии в Белом доме, посвященном продвижению законопроекта о государственных расходах, который Трамп призывает Конгресс утвердить до 4 июля.

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем… У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок) Индии (для товаров США)», — заявил он.