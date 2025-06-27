Венгрия и Словакия продолжат борьбу против плана Еврокомиссии, предусматривающего запрет на поставки в Евросоюз нефти и газа из России к началу 2028 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Подтвердив, что его правительство выступает против этой инициативы Брюсселя, Орбан сказал: «На следующей неделе борьба продолжится на уровне министров иностранных дел. Мы предпримем дальнейшие усилия. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы едины с ними в том, что мы не можем согласиться с требованием ЕС не покупать российские нефть и газ».

Премьер пояснил, что в случае реализации плана Еврокомиссии стоимость коммунальных услуг в Венгрии увеличится в два-три раза. По его мнению, такая же ситуация будет в Словакии, которая пока также не может отказаться от использования российских энергоносителей.

Две восточноевропейские страны увязали свое требование об отмене инициативы Еврокомиссии с принятием 18-го пакета санкций против России. 23 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в тот день на встрече глав МИД стран ЕС он вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром заблокировал одобрение 18-го пакета и потребовал снять с повестки дня энергетический план Брюсселя.

По той же причине 26 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.

В беседе с журналистами перед началом совещания ЕС Орбан допустил возможность нахождения компромисса по этому вопросу, сообщив, что ему поступило на этот счет «очень хорошее предложение». По его словам, «над этим надо еще немного поработать».