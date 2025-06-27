После завершения 12-дневной войны с Израилем Иран активизировал переговоры о покупке китайских истребителей J-10C, сообщает иранская пресса.

Как отмечает «Коммерсант», хотя обсуждение этой сделки длилось почти 20 лет, стороны не могли прийти к соглашению по вопросу оплаты. Теперь, на фоне выявленного превосходства Израиля в воздухе, Тегеран стремится срочно модернизировать свои ВВС.

Эксперты считают, что J-10C — более доступный и оперативный выбор по сравнению с российскими МиГ-35 и Су-35, которые ранее рассматривались как основа обновления иранского авиапарка.