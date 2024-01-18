В Давосе назвали стоимость восстановления сектора Газы

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На восстановление уничтоженных израильскими военными домов в секторе Газа потребуется по меньшей мере $15 млрд.

Об этом заявил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Al Jazeera.

По словам Мустафы, около 350 тыс. единиц жилья, не считая медицинских учреждений и других зданий, были полностью или частично повреждены в секторе Газа с момента начала бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября 2023 года в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС на израильские территории.