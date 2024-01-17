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Главное Мир

Беспорядки на Коморских островах, власти ввели комендантский час (фото)

Беспорядки на Коморских островах, власти ввели комендантский час (фото)

23:53 На Коморских островах введен комендантский час после того, как в середине дня в столице государства Морони начались беспорядки в связи с объявлением результатов президентских выборов. Об этом сообщает агентство AFP.

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22:08 На Коморских островах начались массовые беспорядки после объявления итогов президентских выборов

Демонстранты разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони, сообщает местное издание Habari Za Comores.

Победителем на выборах президента островного государства в Индийском океане стал Азали Ассумани, в ответ на что 5 других кандидатов назвали их недействительными и потребовали отменить.

Как сообщает издание, правоохранители бежали из центрального комиссариата полиции в Морони, который подвергся атаке. Трое из них были ранены, один тяжело.

Газета также заявляет о забаррикадированных улицах в Морони, жители которого жгут автомобильные покрышки. В городе также закрыты школы и магазины. Отмечается, что протестами охвачен весь остров Гранд-Комор, на котором расположена столица.

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