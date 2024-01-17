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Главное Мир

Король Нидерландов может лишиться налоговых льгот

Король Нидерландов может лишиться налоговых льгот

Несколько нидерландских партий выступили с инициативой о лишении короля Виллема-Александера права на освобождение от подоходного налога. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По данным издания, инициатива впервые может получить поддержку в обеих палатах парламента.

«Важно, чтобы король также платил подоходный налог, – отметил депутат партии «Демократы-66″ (Д-66) и один из инициаторов изменений Йост Среллер. – Учителя и полицейские также платят налоги. В Нидерландах все платят за общественные блага».

Освобождение монарха от подоходного налога регулируется в Нидерландах конституцией. Для внесения поправок в нее требуется поддержка в две третьих голосов депутатов нижней и верхней палат парламента. «И впервые это представляется возможным», – отмечает NL Times. По его данным, после выборов, прошедших 22 ноября 2023 года, в парламенте оказалось 10 партий и 112 из 150 депутатов, которые ранее высказывались за то, чтобы король платил налоги. В верхней палате эти политические силы имеют 50 из 75 мест.

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